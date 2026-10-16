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    Отмену високосной секунды объяснили нуждами бизнеса

    IT-эксперт Корнейчук: отмена високосной секунды связана с нуждами бизнеса

    Фото: РИА «Новости»

    Для бизнеса крайне важна стабильность и предсказуемость работы компьютерных систем, поэтому в том числе и приняли решение отменить високосную секунду. Об этом в беседе с 360.ru заявил IT-эксперт, ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.

    «Бизнес — это деньги. И для него не столько важна реальная точность учета времени, сколько предсказуемость и стабильность работы компьютерных систем», — подчеркнул он.

    Корнейчук добавил, что к теоретическому добавлению отрицательных секунд не готовы никакие системы.

    «И ввиду этого просто сделали решение в пользу бизнеса — как ему будет удобно работать», — добавил специалист.

    Что такое високосная секунда, когда ее отменят и как это изменит мир — читайте в нашей статье.