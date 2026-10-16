Отмену високосной секунды объяснили нуждами бизнеса

Для бизнеса крайне важна стабильность и предсказуемость работы компьютерных систем, поэтому в том числе и приняли решение отменить високосную секунду. Об этом в беседе с 360.ru заявил IT-эксперт, ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.

«Бизнес — это деньги. И для него не столько важна реальная точность учета времени, сколько предсказуемость и стабильность работы компьютерных систем», — подчеркнул он.

Корнейчук добавил, что к теоретическому добавлению отрицательных секунд не готовы никакие системы.

«И ввиду этого просто сделали решение в пользу бизнеса — как ему будет удобно работать», — добавил специалист.

Что такое високосная секунда, когда ее отменят и как это изменит мир — читайте в нашей статье.