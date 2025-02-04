Отечественные технологии для авиации покажут на крупнейшей выставке НАИС

В московском центре «Крокус Экспо» 5–6 февраля пройдет выставка NAIS 2025. Экспозиция обещает стать самой масштабной за всю историю. Она соберет более 7000 специалистов со всей России и 140 компаний, предоставляющих оборудование и технологии для гражданской авиации и аэропортов, из России, Беларуси, Китая и Ирана.

Краеугольными секторами выставки станут техника для обслуживания самолетов и пассажиров, технологии для строительства и ремонта аэропортов, а также IT-решения. Впервые будет отдельный сектор для беспилотных авиационных систем и защиты от дронов.

На конференциях обсудят важные темы: создание инфраструктуры, посадочных площадок, использование воздушного пространства, законы и правила, подготовку специалистов, сертификационные полеты и многое другое.

На форуме НАИС свои инновационные разработки в области БПЛА покажут ведущие компании: ВКО «Алмаз-Антей», «Микран», «Московские микроволны», «НЕОСКАН», «Транспорт будущего», «Авангард», ЦКБА, а также компании с объединенного стенда D700: Системы Механической Защиты, ЗГМ, «Урал», «ЮМИРС», UAVProf.

В официальных мероприятиях форума примут участие высокопоставленные гости: Министр транспорта Роман Старовойт, Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, заместитель Министра транспорта Владимир Потешкин.

Ранее стало известно, что на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая состоится в феврале в Абу-Даби, компания «Калашников» впервые продемонстрирует свой новейший зенитный ракетный комплекс «Крона-Э».