Отечественные белые масла представили на отраслевой конференции

Масштабная отраслевая конференция «Белые масла: инновационные решения для полимерной индустрии» прошла в России. На ней представили, в частности, продукцию из полностью отечественного сырья, запущенную в серийное производство в прошлом году. Раньше масла приходилось закупать за границей.

Белые масла химически нейтральны, не имеют вкуса и запаха. Благодаря этому их можно использовать в большом количестве отраслей. С их помощью производят упаковку, стройматериалы, автозапчасти, одежду, обувь, игрушки, лекарства и многое другое.

«По сути, наша продукция формирует стандарты качества для целого спектра индустрий, отвечающих за здоровье и комфорт человека», — подчеркнул гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Компания на собственном заводе в Омске производит самую широкую линейку таких масел в России и способна закрыть все потребности производителей полимеров. Кроме того, продукция получила сертификаты Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и межгосударственных стандартов ГОСТ.