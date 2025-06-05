От клиентоориентированности к человекоцентричности. Как меняется рынок цифровых услуг

Рынок цифровых услуг становится все более конкурентным и привлекает новые компании. В интервью 360.ru заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Елена Киян рассказала, как привлечь новых клиентов, удержав действующих, и какие технологии стали доступны пользователям.

«Никакие маркетинговые ухищрения не дадут эффекта, если предлагаемый продукт не оправдывает ожидания клиента. Поэтому мы стремимся предоставлять лучший сервис в каждый дом. Это и желание, и ответственность», — подчеркнула она.

За последние три года «Ростелеком» инвестировал почти 1,5 миллиарда рублей в модернизацию инфраструктуры, благодаря чему удалось повысить скорость и надежность соединения более чем в девяти тысячах домов по всему Подмосковью. При этом только за прошлый год у компании появилось свыше 70 тысяч новых пользователей.

Кроме того, компания запустила новый сервис — «Сложное подключение». Теперь специалисты готовы решать сложные и нестандартные задачи под потребности конкретного заказчика.

«Наши новации позволяют подобрать каждому клиенту и его семье персональное решение или уникальный пакет услуг. Кому-то необходимо дистанционно следить за котом, кому-то нужно быть уверенным, что у него не потек кран. Вам не придется экстренно возвращаться домой с дачи, чтобы убедиться, что все в порядке. Мы экономим ваши время и нервы», — отметила Киян.

При этом популярность сохраняют и готовые пакеты услуг, такие как «Умный дом» или экосистема «Ростелеком Ключ» для контроля за домом и придомовыми территориями.

Компания стремится перейти от клиентоориентированности к человекоцентричности и, бывает, приходит на помощь даже клиентам других операторов: именно она помогла тысячам москвичей в марте, когда из-за хакерской атаки в столице массово отключились домофоны.

«Нам важно, чтобы люди, выбравшие „Ростелеком“, чувствовали нашу заботу. Сегодня мы делаем упор на технологиях для жизни и семьи», — подытожила Киян.