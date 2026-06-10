Основатель Out Digital Зарипов заявил, что развитие ИИ напрямую влияет на доверие к реальности

Основатель маркетингового агентства Out Digital Роман Зарипов в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей обсудил влияние искусственного интеллекта на человеческое доверие. Он отметил, что в повседневной жизни люди часто не проверяют информацию из-за экономии времени и энергии.

Зарипов подчеркнул, что критическое мышление — это не привычка все подвергать сомнению, а умение сомневаться как в чужой информации, так и в собственных убеждениях. Однако, по его мнению, массовое повышение критичности маловероятно. Вместо этого люди выработают новые правила информационного поведения, аналогичные тому, как они научились не доверять нигерийским письмам и скриншотам из интернета.

Предприниматель также отметил забавный побочный эффект: чем лучше становятся нейросети, тем меньше доверия будет даже к настоящим вещам. В качестве примера он привел реакцию на ролик с роботами «Пухососами», который его агентство создало с помощью компьютерных технологий. Несмотря на то что в видео использовались реальные съемки и 3D-модели, некоторые зрители сразу решили, что оно сгенерировано ИИ.