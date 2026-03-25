Основатель ГК IThub Сумбатян заявил, что за счет ИИ необходимо развивать мышление

В России приступят к разработке рекомендаций по использованию искусственного интеллекта в образовательной сфере. Основатель и директор Международного колледжа IThub и группы компаний IThub group Михаил Сумбатян в эфире Общественной Службы Новостей поделился мыслями о потенциальном влиянии таких рекомендаций на качество обучения в школах.

Специалист подчеркнул, что в эпоху искусственного интеллекта традиционные подходы к оценке знаний устарели.

«Бесполезно спрашивать, что ты знаешь, во времена действия искусственного интеллекта. Что это значит? Это значит, что нужно перестроить всю образовательную парадигму», — отметил эксперт.

По его словам, человечество должно возглавить ИИ для получения знаний. Именно за счет нейросетей необходимо развивать мышление, добавил Сумбатян.