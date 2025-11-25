Орбитальный ответ Вашингтону. Новая российская станция похоронит американскую гегемонию в космосе

TNI: Россия обходит Запад в космической гонке, это должно напугать США

Планы «Роскосмоса» вывести на орбиту четыре основных модуля для новой национальной станции в сжатые сроки свидетельствуют о начале нового этапа космической гонки. Такое мнение высказал старший редактор по национальной безопасности The National Interest Брэндон Вайхерт.

«Сам факт того, что Россия называет столь короткие сроки, должен стать настоящим тревожным сигналом для США — ведь американцы, похоже, совершенно не понимают, что новая космическая гонка уже началась, и они в ней проигрывают», — говорится в публикации.

Как полагает эксперт, создание станции отражает серьезные изменения в космической стратегии россиян, нацеленные на укрепление суверенитета и снижение зависимости от международного сотрудничества.

«В случае успеха Россия сохранит возможность самостоятельных пилотируемых полетов в космос на низкой околоземной орбите, а не будет вечно надеяться на устаревающую МКС под началом США. <…> Большое наклонение орбиты новой станции и ее возможности для наблюдения и разведки сделают из нее важный стратегический объект для России», — добавил Вайхерт.

В сентябре президент Владимир Путин торжественно открыл в Москве Национальный космический центр. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что в комплексе разместят центры управления всей орбитальной группировкой России, в том числе связных навигационных аппаратов и аппаратов дистанционного зондирования Земли.