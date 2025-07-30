Опрос показал поддержку россиян создания мессенджера MAX

Большая часть россиян (64%) положительно отнеслись к новости о создании национального мессенджера MAX. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Специалисты центра провели телефонный опрос, участниками которого стали 2001 россиянин в возрасте от 18 лет. Они поделились своим мнением о мессенджере MAX.

«Согласно полученным данным, идея создания национального мессенджера находит поддержку россиян (64%)», — рассказали во ВЦИОМ.

Большая часть опрошенных (55%) также высказалась о важности хранения личных данных на российских серверах.

Накануне стало известно, что национальный мессенджер МАХ оснастят технологией антифрода. Внедрением решений для защиты пользователей от мошенничества будут заниматься команды «Сбера» и VK.