В России полсотни человек зарегистрировали на себя более миллиона SIM-карт

В России обнаружили 56 человек, на которых зарегистрировано 1,2 миллиона активных SIM-карт. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании с президентом Владимиром Путиным, его слова привело РИА «Новости» .

Шадаев отметил необходимость привлечь внимание правоохранительных органов к этой ситуации. По его словам, такое количество карт может использоваться для сомнительной деятельности.

С 1 апреля 2025 года операторы связи уже не смогут продавать SIM-карты россиянам, имеющим более 20 номеров. Новые правила обязывают проверять количество зарегистрированных номеров и достоверность данных.

Также с 1 ноября 2025 года операторы получат право блокировать лишние SIM-карты. До этой даты абоненты должны самостоятельно расторгнуть лишние договоры.

Ранее стало известно, что Минцифры и бизнес обсуждают введение единых правил отключения мобильного интернета. Это стало необходимо по причине того, что структур, отдающих распоряжения об отключении сервиса, стало слишком много.