Оператор связи Tele2 сменил название

На сайте Tele2 появились новое название и логотип

Фото: РИА «Новости»

Оператор связи Tele2 изменил название на t2 и поменял дизайн логотипа. Это можно заметить на официальном сайте оператора.

Новый логотип представлен в белом и черном цветах. На букве «t» с левой стороны видна полоска розового цвета.

О ребрендинге компании стало известно еще в апреле. Причиной такого хода стало окончание действия лицензии на использование шведского бренда. Срок истекает 31 декабря 2024 года. В прошлый раз оператор обновлялся в 2017 году.

Ранее магазины Leroy Merlin тоже сменили бренд. У компании появился новый логотип с типографикой черного и желтого оттенков. Как заявил генеральный директор Motive agency&production, это не отразится на популярности сети.

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