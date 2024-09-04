Оператор связи Tele2 сменил название

Оператор связи Tele2 изменил название на t2 и поменял дизайн логотипа. Это можно заметить на официальном сайте оператора.

Новый логотип представлен в белом и черном цветах. На букве «t» с левой стороны видна полоска розового цвета.

О ребрендинге компании стало известно еще в апреле. Причиной такого хода стало окончание действия лицензии на использование шведского бренда. Срок истекает 31 декабря 2024 года. В прошлый раз оператор обновлялся в 2017 году.

Ранее магазины Leroy Merlin тоже сменили бренд. У компании появился новый логотип с типографикой черного и желтого оттенков. Как заявил генеральный директор Motive agency&production, это не отразится на популярности сети.