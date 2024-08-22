Эксперт по маркетингу Житинец: Leroy Merlin не потеряет популярность после смены бренда

Смена бренда у магазинов Leroy Merlin не отразится на популярности сети. Такое мнение высказал генеральный директор Motive agency&production Сергей Житинец в беседе с РИАМО.

Напомним, у компании появился новый логотип в желтых оттенках с типографикой черного и желтого цветов.

«Это лишь смена внешнего облика, поскольку команда, система обслуживания, ассортиментная линейка остались прежними», — высказался эксперт по маркетингу.

По его словам, переход с латиницы на кириллицу делает логотип «более родным». Специалист также напомнил о росте выручки у Leroy Merlin за последние три года, добавила газета «Петербургский дневник».

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