Оператор связи создал платформу для формирования персональных предложений

Платформа MegaRITM в режиме реального времени подбирает для абонентов продукты и услуги с учетом их потребностей и интересов. Она способна генерировать до 500 миллионов персональных предложений в месяц.

Искусственный интеллект обрабатывает постоянно обновляющийся массив данных о клиентах и формирует их цифровые профили. Далее формируются персональные предложения и рассылаются абонентам по удобному для них каналу связи.

Всего предусмотрено более 100 различных сценариев. Например, если человек находится в аэропорту, система пришлет ему выгодное предложение для связи в роуминге, а при исчерпании лимита минут подберет пакет с персонально рассчитанным объемом. Маркетологи компании могут моментально увидеть и проанализировать эффект от сделанных изменений и в случае необходимости сразу же доработать настройки.

«Телеком-рынок последние несколько лет переходит к персональному взаимодействию с каждым клиентом. Нам было важно не просто заменить зарубежные решения, а создать платформу под собственные запросы», — отметил директор по управлению корпоративными данными МегаФона Сергей Федорченко.

Он добавил, что в будущем новый сервис планируется предложить внешнему рынку.