Опасны даже онлайн-открытки. На какие телефоны нужно устанавливать антивирус

Злоумышленники могут похищать персональные данные с телефонов с помощью безобидных на первый взгляд онлайн-открыток. О том, как не стать жертвой хакеров, 360.ru рассказал эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов.

Он объяснил, что в ссылках на открытки могут прятаться вирусы-трояны. По словам специалиста, пользователи при этом могут даже не подозревать, что в их гаджете появился вирус.

«Троянскими они названы по той причине, что они маскируются, они либо мимикрируют под обычное приложение, либо вообще используются незаметно и используются в таком фоновом режиме», — сообщил он.

Вирус будет пытаться похитить персональные данные и может попасть в финансовые приложения.

«Открывая какую-то картинку, любой файл, который хранится на внешнем сервере <…>, вы рискуете скачать тот или иной скрипт, тот или иной вирус. Что-то, что будет запущено в фоновом режиме на вашем телефоне и начнет выполнять традиционные функции вирусов», — пояснил Мясоедов.

Для борьбы с вирусами на телефоне есть два пути. Первый — не открывать никакие внешние ссылки. Второй заключается в том, чтобы регулярно уделять внимание безопасности телефона, констатировал специалист.

«Установленный антивирус, соблюдение правил и рекомендаций безопасности от производителя. Иначе говоря, вам надо обновлять телефон, чтобы на нем была последняя прошивка, смотреть диалоговые окна, которые всплывают вначале настройки в гаджете», — заявил эксперт.

Он рекомендовал соглашаться на разумные ограничения, предложенные производителями гаджета, а также установить антивирусы. Для закрытых систем вроде iOS они не нужны, но для Android они необходимы, добавил Мясоедов. Скачать программу-антивирус можно либо в магазине приложений, либо с сайта разработчика. Специалист предупредил, что платные антивирусы обычно гораздо эффективнее/

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