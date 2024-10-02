IT-эксперт Вехов рассказал, что россиян атакует вирус троян, имитирующий пуш-уведомления от банков

Мошенники подделывают пуш-уведомления от банков, чтобы получить доступ к личным данным россиян. Об этом радио Sputnik сообщил эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.

Он отметил, что если пользователь не вводит каждый раз свой пин-код, логин и пароль, а использует автоматические системы, это открывает доступ к его данным и вредоносным программам.

По словам Вехова, защита от таких угроз является стандартной. Важно применять надежное антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять базы данных, по крайней мере, раз в неделю.

После каждого входа в мобильное приложение или платежный шлюз необходимо очищать ссылки в браузере. Это значительно уменьшает возможности для вредоносных программ, таких как троянцы и другие виды атак.