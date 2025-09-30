«Он на такое не способен». Медведев признался, что не использует ИИ для постов в Telegram

Зампред Совбеза и председатель попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрий Медведев заявил, что использует нейросети, но не прибегает к их помощи, когда пишет посты в Telegram. В беседе с ТАСС он назвал ИИ полезным инструментом для подготовки каких-либо материалов.

«Да, я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. И это не только интересно, это и полезно. Но не при написании, естественно, постов в Telegram-канал. Он пока на такое не способен», — подчеркнул зампред Совбеза.

Он охарактеризовал отечественные разработки как качественные. По его словам, в зависимости от ситуации они могут работать выше всяких похвал и «так себе». Медведев добавил, что иногда его удивляет, какую информацию предоставляет ему ИИ.

Ранее платформа HeadHunter выяснила, что активнее всего нейросети используют россияне до 34 лет. Согласно исследованию, пользователи в возрасте 45-54 лет относятся к ИИ с осторожностью. В стране возникает все больше успешной интеграции нейросетей: появляются беспилотные авто и роботы-курьеры.