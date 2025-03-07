ОК и «Московское долголетие» запустят совместный проект о здоровье

Социальная сеть «Одноклассники» и «Московское долголетие» запускают серию совместных материалов «Семь шагов к долголетию». Проект стартует 10 марта, его посвятят полезным для здоровья хобби.

В течение двух недель пользователи узнают о новых увлечениях и полезных привычках, которые помогут сохранить активность, бодрость и ментальное здоровье в любом возрасте. Публикации представят в виде статей, видеоуроков и карточек от профессиональных преподавателей.

Специалисты «Московского долголетия» объяснят, как танцы замедляют старение и продлевают молодость, а также поделятся секретами северной ходьбы и расскажут, как освоить ее технику. Пользователи узнают о правильной гимнастике и продуктах, которые помогут дольше оставаться активным и энергичным.

Эксперты раскроют доступный способ изучения иностранных языков и дадут рекомендации по уходу за комнатными растениями.

Ранее «Одноклассники» перезапустили раздел «Обсуждения». В нем появились вкладки с самыми популярными дискуссиями.