Соцсеть «Одноклассники» обновила раздел «Обсуждения»

В социальной сети «Одноклассники» перезапустили раздел «Обсуждения». Теперь в нем есть вкладки с самыми популярными дискуссиями и серии лучших публикаций, которые подбирают индивидуально для каждого пользователя с учетом его интересов.

«Мы внесли в него ряд обновлений, чтобы нашим пользователям было удобнее узнавать об актуальных новостях, обсуждать популярный контент и делиться мнением о тех или иных событиях», — пояснил он.

Директор по продукту ОК Александр Москвичев подчеркнул, что раздел «Обсуждения» в соцсети популярен — ежедневно его посещают порядка 2,5 миллиона человек.

Во вкладке «Популярные» ML-модели ОК анализируют поведение аудитории и ее предпочтения в контенте, чтобы рекомендовать наиболее подходящие темы для обсуждения.

У пользователя есть возможность посмотреть пост, прокомментировать, отреагировать эмоцией или сделать репост на свою страницу.

Вкладка «Популярные» включает актуальные посты с наибольшим количеством комментариев за несколько дней. Также в нее вошел виджет «Горячая тема»: она будет состоять из самых обсуждаемых дискуссий за день.

Благодаря нововведениям пользователи могут быть в курсе наиболее популярных новостей, которые просматривают и обсуждают миллионы людей в соцсети.

Обновленный раздел уже доступен для всех зарегистрированных в ОК.