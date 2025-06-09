Одна из крупнейших в России IT-конференций прошла в Москве

«Чем больше людей мы сможем охватить, тем больше мы можем рассказать хорошего, полезного, тем, соответственно, будет более прокачанным наше российское комьюнити», — заявил генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

С этой целью на конференцию пригласили лучших спикеров со всей России и из-за рубежа. Всего участвовали пять тысяч профессиональных и начинающих IT-специалистов очно и еще более 800 тысяч — через интернет. С докладами на самые актуальные для отрасли темы выступили около 50 ведущих экспертов.