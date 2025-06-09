Одна из крупнейших в России IT-конференций прошла в Москве

пресс-служба МТС Web Services
Фото: пресс-служба МТС Web Services

IT-конференция True Tech Day состоялась в Москве. Ее участники обсудили развитие искусственного интеллекта, машинное обучение и другие актуальные темы.

«Чем больше людей мы сможем охватить, тем больше мы можем рассказать хорошего, полезного, тем, соответственно, будет более прокачанным наше российское комьюнити», — заявил генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

С этой целью на конференцию пригласили лучших спикеров со всей России и из-за рубежа. Всего участвовали пять тысяч профессиональных и начинающих IT-специалистов очно и еще более 800 тысяч — через интернет. С докладами на самые актуальные для отрасли темы выступили около 50 ведущих экспертов.

пресс-служба МТС Web Services
Фото: пресс-служба МТС Web Services
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пресс-служба МТС Web Services
Фото: пресс-служба МТС Web Services
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пресс-служба МТС Web Services
Фото: пресс-служба МТС Web Services
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пресс-служба МТС Web Services
Фото: пресс-служба МТС Web Services
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пресс-служба МТС Web Services
Фото: пресс-служба МТС Web Services
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«В рутинных интеллектуальных операциях скоро людей заменят технологии нейросетей. А что касается творчества, что касается решения сложных задач, у которых нет известного решения, вот здесь человек может справиться только сам. И очень важно иметь критическую массу профессионалов, которые способны решать такие задачи», — отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Помимо деловой части мероприятия его участников ждали и активности от организаторов: челлендж «Хакни Tesla», участникам которого предстояло взломать систему управления электромобиля, воркшоп по созданию карманного помощника на основе искусственного интеллекта и другие.

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