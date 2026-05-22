«Очень ярко, но недолго». Эрик Давидыч объяснил успех кроссовера Xiaomi

Электрический кроссовер китайского производителя Xiaomi показал на Нюрбургринге время лучше, чем у Audi и Porsche с бензиновыми моторами. О рекорде и перспективах таких машин 360.ru рассказал автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч.

Он отметил, что китайские производители давно вырвались вперед в сегменте электромобилей.

«В электрических автомобилях китайцы лет на 10 опередили всю Европу, всю Америку и всю Японию», — сказал Китуашвили.

При этом блогер усомнился, что модель-рекордсмен станет массовой. Такой автомобиль скорее подойдет для ярких коротких поездок, чем для повседневной эксплуатации на дальние расстояния. Производитель выпустил эту модель прежде всего как демонстрацию своих технологических возможностей.

«По продажам эта машина бить с невероятной цифрой не будет. <…> Это будет очень быстро, очень ярко, но недолго. Поэтому, по сути, это городская машина, просто вот вдавить педаль, получить удовольствие», — отметил автоблогер.

Ранее седан Xiaomi прошел Нюрбургринг с еще более сильным результатом. Так бренд, который начинал с выпуска телефонов, закрепился и в сегменте сверхбыстрых автомобилей. Впрочем и свое флагманское направление производитель не оставил: в начале мая корпорация анонсировала премьеру пятого поколения смартфона серии Mix. Предыдущая модель этой линейки вышла еще пять лет назад.