Обращенную в доход государства студию «Леста» передали фирме бывшего главы VK

Издающая в России игры «Мир танков» и «Мир кораблей» петербургская студия «Леста» перешла в управление компании «Айти Технологии», которую возглавил бывший генеральный директор VK Борис Добродеев. Об этом новый руководитель игровой студии сообщил в комментарии РБК .

Он подчеркнул что «Леста» продолжит выполнять все свои обязательства перед игроками и партнерами. Поэтому продолжится выпуск не только обновлений для уже существующих игр, но и начнется запуск новых проектов.

«„Мир танков“, „Мир кораблей“ и Танки Blitz — это не просто игры. Это важная часть культурного кода для миллионов людей и целых поколений. Они также символизируют память, уважение и гордость за нашу историю», — заявил Добродеев.

Он добавил, что не планирует сокращать сотрудников студии или закрывать уже существующие проекты.

В апреле этого года Таганский суд Москвы арестовал все активы студии «Леста» по иску Генеральной прокуратуры и передал их в доход государства.

Причиной стало признание владельца головной компании Wargaming белорусского предпринимателя Виктора Кислого ти бывшего владельца «Лесты» Малика Хатажаева экстремистским объединением.