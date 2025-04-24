Суд арестовал активы издателя игр «Мир танков» и Tanks Blitz

РБК: в Москве суд наложил арест на активы издателя игры «Мир танков»

Таганский суд вынес решение об аресте активов разработчика игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Об этом сообщил РБК со ссылкой на банк данных исполнительных производств ФССП.

Судя по информации из реестра ФССП, арестованы активы ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси». Инициатором дела выступила Генеральная прокуратура.

Компания в Telegram-канале заявила, что ведет деятельность с соблюдением законов России и Белоруссии, а также содействует правоохранительным органам.

В публикации отметили, что руководство компании знает о проблеме. В настоящее время рабочие процессы в ней ведут в стандартном режиме, поэтому все договоренности остаются в силе.

«Леста Игры», управляющая проектами «Мир танков» и «Мир кораблей» на российском рынке, ранее была подразделением международной компании Wargaming. После ухода компании из России в 2022 году бизнес передали «Лесте».