ОАК запатентовала конструкцию самолета, схожего с Boeing B787-900 Dreamliner

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала конструкцию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Новый лайнер сравним по характеристикам с Boeing B787-900 Dreamliner, но значительно превосходит американский самолет по эксплуатационным расходам, сообщило РИА «Новости» .

В патенте отметили, что новый российский самолет превосходит Dreamliner по непосредственным эксплуатационным расходам на 3%, а по прямым эксплуатационным расходам на 6%.

Лайнер может выполнять рейсы на расстояние до 13,6 тысячи, 12 тысяч и 1,3 тысячи километров, включая перелеты над океанами и в условиях безориентирной местности. В трехклассной компоновке самолет вмещает 281 пассажира, также возможны укороченные и удлиненные версии на 240 и 320 пассажиромест.

Патентную заявку подали в декабре 2024 года.

В Индии в июне 2025 года произошла первая серьезная авиакатастрофа с участием самолета Boeing 787 Dreamliner. Ранее этот самолет считался самым надежным воздушным судном из линейки Boeing.