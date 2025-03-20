«Звезда»: в России проверят операторов связи на зависимость от зарубежной инфраструктуры

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) проведут исследование российских сервисов и операторов связи на предмет зависимости от зарубежной инфраструктуры. Об этом сообщили телеканалу «Звезда» в Роскомнадзоре.
Цель работы — выработка мер по обеспечению безопасности и стабильности функционирования отечественных сервисов.
Председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская рассказала о возможных «закладках» в иностранном программном обеспечении. В системы может быть встроен вредоносный код, который угрожает информационной безопасности страны. В таких условиях полагаться на зарубежные средства защиты не стоит, поэтому эксперт предлагает путь импортозамещения.
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