«Звезда»: в России проверят операторов связи на зависимость от зарубежной инфраструктуры

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) проведут исследование российских сервисов и операторов связи на предмет зависимости от зарубежной инфраструктуры. Об этом сообщили телеканалу «Звезда» в Роскомнадзоре.

Цель работы — выработка мер по обеспечению безопасности и стабильности функционирования отечественных сервисов.

Председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская рассказала о возможных «закладках» в иностранном программном обеспечении. В системы может быть встроен вредоносный код, который угрожает информационной безопасности страны. В таких условиях полагаться на зарубежные средства защиты не стоит, поэтому эксперт предлагает путь импортозамещения.