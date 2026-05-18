NtechLab представил Мишустину мобильный комплекс видеоаналитики на базе «Газели»

Компания NtechLab представила председателю правительства Михаилу Мишустину мобильный комплекс видеоаналитики на конференции ЦИПР-2026. Об этом сообщил ТАСС .

Новинку собрали на базе «Газели NN Комби». В автомобиле установили кабину водителя, серверный отсек и рабочий салон для персонала. Камеры разместили на входах, выходах, рамках досмотра, платформе и крыше. Система анализирует видео в реальном времени: контролирует доступ, отсекает нежелательных лиц и фиксирует драки, падения и нарушения порядка.

Комплекс позволяет обеспечить работу системы «Безопасный город» в отдаленных районах, где нет инфраструктуры или даже электричества. Для массовых мероприятий его разворачивают за несколько минут. Одна такая машина покрывает территорию до 10 квадратных километров с более чем 100 тысячами участников. Для крупных событий комплексы можно объединять.

«При простоте установки и использования наш мобильный комплекс видеоаналитики позволяет обеспечить полноценную охрану периметра, включая детекции оставленных предметов, драк или падений. Первым заказчиком комплекса стала Нижегородская область», — заявил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

В прошлом году NtechLab разработала сервис «Поиск домашних животных». Он позволяет находить питомцев по их внешнему виду.