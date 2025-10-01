Сервисом поиска домашних животных воспользовались 15 тысяч раз в Подмосковье

Сервис «Поиск домашних животных», доступный на портале государственных услуг Московской области, с момента запуска привлек значительное внимание жителей. Им воспользовались почти 15 тысяч раз.

Новый инструмент помогает разыскивать потерявшихся питомцев и находить их хозяев. Искать животных можно по описанию, клейму или чипу.

«Также сервис предлагает быстрый и удобный ИИ-поиск по фотографии: пользователь просто загружает снимок питомца, а умная система на основе искусственного интеллекта анализирует изображение и подбирает подходящие объявления. За время работы сервиса ИИ-поиск по фото был задействован более 1,3 тысячи раз», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Технология, позволяющая находить животных по их внешнему виду, разработана компанией NtechLab. Алгоритмы видеоаналитики сопоставляют загруженное изображение с базой фотографий и выдают наиболее близкие результаты.

«Наше решение в Подмосковье началось как социальный эксперимент, в итоге мы увидели большой спрос на эту технологию среди жителей Московской области. Планируем запустить этот продукт еще как минимум в одном регионе в ближайшие несколько месяцев», — пояснил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно открыть портал госуслуг Московской области и перейти в раздел «Домашние животные» или «Прочее» — «Питомцы».

Далее нужно выбрать цель обращения — «Животное пропало» или «Животное найдено» — и задать способ поиска: по фото, клейму или чипу. При желании можно заполнить расширенную анкету.

Система автоматически подберет совпадения из базы объявлений. Если подходящего варианта не окажется, пользователю предложат разместить собственное объявление, которое будет активно 30 дней и доступно для редактирования или удаления.

Принять участие в поисках могут не только владельцы питомцев, но и все неравнодушные жители региона — для этого достаточно подключиться к поиску через чат-бота.