Новый сервис для международных расчетов запустили в России
В России запустили новый сервис для международных расчетов. Сервис организует международный платеж из USDT в SWIFT.
«Для нас принципиально важно, что это российское решение, потому что по большому счету мы можем даже это презентовать как некий экспорт наших услуг, который востребован игроками вовне. И что важно, это полностью ложится в канву меняющегося ландшафта, а значит, и законодательства многих стран, которые позволяют, собственно, эти решения применять», — рассказал председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков.
Клиент регистрируется на сайте, проходит проверку и загружает счет на оплату. Затем переводит USDT, а сервис организует банковский перевод через SWIFT — напрямую на счет получателя. Искусственный интеллект отвечает за выбор маршрута.
«Искусственный интеллект помогает разработать правильный маршрут, который бы соответствовал условиям скорости, надежности платежа и тарифам. Сегодня мы четко понимаем, что это очень важный инструмент: большое количество международных расчетов ведут через цифровые активы и криптовалюту. И сервис – это запрос от участников, международных участников рынка, которые постоянно просили нас о подобном», — поделился генеральный директор А7 Илан Шор.
Заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев рассказал об устройстве процессов и организации платежей. Он показал, как устроена работа сервиса, во время экскурсии по офису.
Перевод можно получить пока что в четырех валютах — долларах, евро, китайских юанях и дирхамах ОАЭ. Воспользоваться сервисом можно дистанционно. Он доступен в странах, где разрешены операции с цифровыми активами.