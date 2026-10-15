Новый сервис для международных расчетов запустили в России

«Для нас принципиально важно, что это российское решение, потому что по большому счету мы можем даже это презентовать как некий экспорт наших услуг, который востребован игроками вовне. И что важно, это полностью ложится в канву меняющегося ландшафта, а значит, и законодательства многих стран, которые позволяют, собственно, эти решения применять», — рассказал председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков.

Клиент регистрируется на сайте, проходит проверку и загружает счет на оплату. Затем переводит USDT, а сервис организует банковский перевод через SWIFT — напрямую на счет получателя. Искусственный интеллект отвечает за выбор маршрута.