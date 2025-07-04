Лазерная установка для защиты от дронов прошла испытания на полигоне
РИА «Новости» показало испытания лазерной установки против дронов
Лазерная установка для защиты от дронов, которую создают в рамках проекта «Посох», успешно прошла испытания на полигоне. Кадры опубликовало РИА «Новости».
Ее луч вывел из строя двигатель беспилотника, закрепленный на статическом макете в 500 метрах от установки.
При этом директор компании-разработчика, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что в планах — научиться сжигать украинские дроны «Лютый» с расстояния до полутора километров. Такие испытания пройдут до конца августа. Если их признают успешными, компания готова изготовить предсерийные экземпляры.
Ранее российские бойцы с помощью военной хитрости обезвредили украинский дрон, использовав при этом только медицинские ножницы.