Лазерная установка для защиты от дронов прошла испытания на полигоне

Лазерная установка для защиты от дронов, которую создают в рамках проекта «Посох», успешно прошла испытания на полигоне. Кадры опубликовало РИА «Новости» .

Ее луч вывел из строя двигатель беспилотника, закрепленный на статическом макете в 500 метрах от установки.

При этом директор компании-разработчика, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что в планах — научиться сжигать украинские дроны «Лютый» с расстояния до полутора километров. Такие испытания пройдут до конца августа. Если их признают успешными, компания готова изготовить предсерийные экземпляры.

Ранее российские бойцы с помощью военной хитрости обезвредили украинский дрон, использовав при этом только медицинские ножницы.