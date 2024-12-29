Новостью о российской ядерной установке на Луне заинтересовался Маск

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал новость о том, что на Луне может появиться российская ядерная установка. В соцсети X он назвал эту идею интересной.

Он оставил комментарий под сообщением RT о том, что в 2033-2035 годах Россия планирует доставить и разместить на поверхности спутника Земли ядерную энергетическую установку.

«Интересно», — написал американский предприниматель.

Роскомос сообщил, что занимается вместе с Китаем и другими государствами разработкой Международной научной лунной станции. В качестве вклада в проект российская сторона анонсировала появление установки.

Ранее Роскосмос и NASA приняли совместное решение о сроках завершения работы Международной космической станции. Глава госкорпорации Юрий Борисов заявил, что российские космонавты покинут МКС после выполнения своих обязательств. Роскосмос планировал оставить объект в 2024 году, но пребывание космонавтов на станции предложили продлить как минимум до 2028 года.