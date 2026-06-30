Новая часть GTA обойдется российским пользователям минимум в 6,8 тысяч рублей

Оформление предварительного заказа на Grand Theft Auto VI (GTA VI) через зарубежные площадки обойдется российским пользователям минимум в 6799 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торговых площадок.

Предзаказы на GTA VI стартовали 26 июня в полночь по времени восточного побережья США (07:00 по московскому). По данным прессы, уже в первый день заказали более 39 миллионов копий, выручка студии превысила три миллиарда долларов. Новая часть культовой серии вышла спустя более чем десятилетие — предыдущая, GTA V, появилась в 2013 году.

Стоимость стандартной цифровой версии в магазинах PlayStation и Xbox установлена на уровне 79,99 доллара (примерно 6295 рублей по текущему курсу). Однако у россиян нет возможности приобретать игры напрямую через платформу.

Покупая игру через иностранные площадки, российские владельцы Xbox заплатят за предзаказ около 6799 рублей, пользователи PlayStation 5 — примерно в 8247 рублей.