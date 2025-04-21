«Ни байта личных сообщений». Дуров назвал отказ от шифрования в Telegram угрозой для всех

Дуров: Telegram за 12 лет ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений

Администрация мессенджера Telegram за 12 лет работы раскрывало только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не личные сообщения. Об этом написал основатель платформы Павел Дуров в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что все данные передавали только после получения необходимых судебных ордеров для выполнения закона Евросоюза о цифровых услугах.

«За свою 12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений», — подчеркнул Дуров.

Основатель Telegram подчеркнул, что в конце марта власти Франции чуть не оставили пользователей без возможности шифрования сообщений, внеся закон о внедрении бэкдора для доступа полиции к личной переписке. Но документ отклонили депутаты Национального собрания.

Он пояснил, что доступ к личным сообщения могли получить не только правоохранители, но и хакеры. Поэтому предложение французских властей поставило под угрозу личную переписку всех законопослушных граждан.

Кроме того, такие меры не помогут в борьбе с криминалом, потому что участники группировок перейдут на другие приложения, а использование VPN усложнит их отслеживание

«Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека. В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не обмениваем конфиденциальность на долю рынка», — добавил Дуров.

Подводя итог, он отметил, что битва за свободу переписки далека от завершения. Теперь с инициативой внедрения бэкдора выступила Европейская комиссия. Дуров добавил, что чиновники продолжили нападки на гражданские свободы, которые требуют постоянной защиты

На минувшей неделе основатель Telegram выступил с резкой критикой материала французских журналистов, заявивших, что платформа начала соблюдать правила ЕС после задержания ее основателя. Дуров опроверг эти заявления, пояснив, что полиция Франции только в августе 2023 года начала использовать официальный канал для связи с администрацией мессенджера, чтобы получить ответы на свои запросы