Недвусмысленный сигнал: в Госдуме предупредили Telegram после слов Путина

Депутат Свинцов: Telegram скоро заблокируют, если он не выполнит требований

Президент Владимир Путин не просто так накануне на встрече с женщинами разных профессий сказал об опасности Telegram. Об этом в комментарии «Подъему» напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«Это недвусмысленный сигнал о том, что ситуация с Telegram начинает приходить в свое логическое завершение и у компании [Павла] Дурова есть не так много времени, чтобы принять решение», — обратил внимание депутат.

По его словам, или Дуров выполнит требования российского законодательства, или мессенджер полностью заблокируют.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заявила о незаконности рекламных интеграций в Telegram. Роскомнадзор не стал ничего добавлять к ее комментарию.