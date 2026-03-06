ФАС указала на признаки незаконности рекламы в Telegram, Instagram и Facebook

ФАС России заявила о признаках нарушения рекламного законодательства при размещении рекламных интеграций на ряде популярных интернет-платформ. Об этом сообщили в ведомстве агентству ТАСС .

Речь идет о публикации рекламы в соцсетях Instagram * и Facebook *, на видеохостинге YouTube, а также в мессенджерах Telegram и WhatsApp *. В антимонопольной службе отметили, что из-за введенных ограничений доступа к этим площадкам размещение подобных материалов на них может рассматриваться как нарушение закона. При этом ответственность могут нести как рекламодатели, так и те, кто распространяет рекламный контент.

Участникам рынка рекомендовали проверить контент, опубликованный на ресурсах с ограниченным доступом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле нет проблем с ведением телеграм-канала из-за ограничений работы мессенджера.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.