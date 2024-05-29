Важным национальным проектом является развитие космической группировки. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию.

Глава региона выразил уверенность, что отечественные специалисты реализуют эту программу.

«Начало положено — это развитие космической группировки. Приятно, что полностью мы здесь не зависим от наших коллег за рубежом», — отметил Воробьев.

Важно, что в этой же программе впервые предусмотрели обучение программированию среди старшеклассников. Развитие этой отрасли является немаловажным, добавил губернатор.

В начале своего выступления Воробьев напомнил, что за минувшие четыре года Подмосковье перевело все массовые социальные услуги в электронный вид. Цифровизацию внедрили практически во все сферы жизни.