Киберэксперт Бедеров предупредил о рисках перегрева компьютера из-за пыли

Пыль в компьютере не только загрязняет внутренние компоненты, но и создает риск перегрева. Игорь Бедеров, председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, рассказал RT , что пыль действует как одеяло, препятствуя нормальному теплоотводу.

«Как только нарушается теплоотвод, процессор и видеокарта начинают принудительно снижать частоту для защиты от перегрева», — пояснил эксперт.

По его словам, из-за хронического перегрева происходит деградация кристалла чипа и отвал BGA-контактов. В условиях влажности пыль может накапливать статическое электричество или становиться слабым проводником, вызывая сбои в низковольтных цепях.

Бедеров указал на признаки, по которым можно распознать проблему: кулеры системы охлаждения начинают издавать громкие звуки, корпус в районе выхода горячего воздуха становится сильно нагретым, а струя воздуха — слабой. В тяжелых сценариях компьютер начинает «икать», зависать на секунду или внезапно выключаться из-за перегрева.

Для офисного или домашнего ПК оптимальная периодичность чистки — раз в четыре-шесть месяцев. Если устройство находится в помещении с высокой проходимостью или есть домашние животные, то интервал следует сократить до двух-трех месяцев.

Перед чисткой необходимо отключить кабель питания от блока или вытащить батарею из ноутбука и нажать кнопку включения для снятия остаточного заряда конденсаторов. Для чистки следует использовать баллон со сжатым воздухом, антистатическую кисть с натуральным ворсом и пинцет. Пылесос можно использовать только в режиме «выдув» и на безопасном расстоянии.