Названы признаки наличия вируса в гаджете или компьютере

Пермяков: замедление работы может указывать на заражение вирусом гаджета или ПК

Появление неизвестных программ и замедление работы устройства могут указывать на заражение телефона или компьютера вирусом. Об этом РИА «Новости» рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков.

«Обратитесь к специалисту, если у вас есть подозрения на заражение системы, и следите за любыми изменениями в работе устройства: медленная работа, неизвестные программы могут стать симптомами наличия вирусов», — сказал эксперт.

Пермяков рекомендовал убедиться, что антивирус обновлен до последней версии, а потом запустить его для проверки системы и удаления с телефона всего лишнего.

Кроме того, если еще остаются сомнения в своих действиях или появились подозрения, что произошла утечка данных, необходимо обратиться за помощью к специалисту по кибербезопасности.

Ранее IT-эксперт Даниил Лопатников перечислил главные причины медленной работы ноутбука или персонального компьютера, отметив, в частности, вирусы и неисправность вентиляторов.