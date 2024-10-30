IT-эксперт Лопатников назвал главной причиной медленной работы ноутбука или компьютера вредоносное ПО

IT-эксперт Даниил Лопатников в разговоре с изданием NEWS.ru назвал главные причины медленной работы ноутбука или персонального компьютера.

По словам специалиста, в первую очередь работа на компьютере замедляется из-за вредоносного ПО и вирусов. Среди других причин он отметил неисправность вентиляторов и пыль в системе охлаждения.

«Устаревшая или недостаточно мощная система охлаждения. Вредоносные программы или майнеры. Недостаток вентиляционных отверстий», — сказал Лопатников.

В некоторых случаях замедлять работу компьютера могут высокая температура окружающей среды или проблемы с драйверами. Чтобы устранить имеющиеся неполадки, необходимо провести диагностику системы охлаждения и заменить термопасты.

Лопатников также призвал россиян периодически чистить вентиляторы и обновлять драйверы.