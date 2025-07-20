Названы неочевидные ошибки в защите от мошенников

МВД призвало не пользоваться устаревшими протоколами безопасности для Wi-Fi

Россияне часто сохраняют данные банковских карт в браузерах. Это удобный способ, но небезопасный. Поэтому при защите от мошенников лучше использовать специальные программы для управления паролями, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Многие продолжают использовать WEP или WPA для защиты домашней сети, хотя они давно уязвимы», — предупредили в ведомстве.

Россиянам посоветовали переключиться на WPA3 с более надежным шифрованием информации и защитой от атак при помощи перебора паролей.

Специалисты напомнили, что встроенные в браузеры менеджеры паролей менее защищены по сравнению со сторонними программами, такими как Bitwarden или 1Password.

Кроме того, мошенники часто просят делать что-то срочно, навязывая ощущение опасности. В такие моменты важно сохранить спокойствие и проверять запросы через официальные каналы информации.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали использовать поддельные аккаунты в мессенджерах, представляясь чиновниками.