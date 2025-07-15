RT объявил о своем появлении в мессенджере MAX

RT активно развивает свое присутствие на различных платформах. Теперь канал стал доступен в мессенджере MAX.

Как отметили представители СМИ, телеканал появился в национальной социальной сети одним из первых. Журналисты рекомендовали подписаться и поделиться новостью с близкими.

Напомним, количество зарегистрированных пользователей отечественного мессенджера MAX в июле 2025 года преодолело отметку в два миллиона человек.