RT объявил о своем появлении в мессенджере MAX
RT активно развивает свое присутствие на различных платформах. Теперь канал стал доступен в мессенджере MAX.
Как отметили представители СМИ, телеканал появился в национальной социальной сети одним из первых. Журналисты рекомендовали подписаться и поделиться новостью с близкими.
Напомним, количество зарегистрированных пользователей отечественного мессенджера MAX в июле 2025 года преодолело отметку в два миллиона человек.
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