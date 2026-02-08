Илон Маск призвал «вернуться на Луну масштабно»

Человечеству пора приступить к полноценному освоению Луны. Об этом написал в соцсети X основатель SpaceX и Tesla Илон Маск

Он прокомментировал репост другого пользователя, который разместил коллаж. На кадрах можно увидеть снимок первого самолета с двигателем братьев Райтов и фото астронавта Нила Армстронга на поверхности Луны.

Автор поста напомнил, что со времени первого полета на спутник Земли прошло 66 лет.

«Настало время вернуться на Луну масштабно!» — отметил Илон Маск в комментарии.

Ранее предприниматель высказал своем мнение об искусственном интеллекте. В подкасте Дваркеша Пателя он рассказал, что нейросети и роботы — единственное, что способно помочь Соединенным Штатам не обанкротиться.

Маск уточнил, что экономика страны сильно рискует из-за огромного государственного долга, который продолжает расти. Бизнесмен объяснил, что автоматизация приведет к всплеску безработицы, но эту проблему можно решить за счет универсального высокого дохода.