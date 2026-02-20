НАСА назначило предварительную дату запуска корабля SLS к Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) провело генеральную репетицию в Космическом центре Кеннеди во Флориде и назначило предварительную дату запуска корабля SLS к Луне. Обратный отсчет до запуска «Артемиды-II» запущен, сообщили на сайте агентства.

На пресс-конференции НАСА сообщили, что дату запуска установили 6 марта. Ранее корабль к Луне хотели отправить 3 марта, но эту дату в итоге отклонили.

Экипаж присутствовал на прошедшей репетиции, потом его отправили на мягкий карантин, который продлится 14 дней. Это необходимо, чтобы оградить экипаж от возможного заражения перед стартом.

«В течение следующих нескольких дней технические специалисты с помощью кранов установят временные платформы для доступа к мобильной пусковой установке», — сообщили в пресс-службе.

Окончательное решение о запуске примет глава НАСА Джаред Айзекман по результатам итоговой проверки готовности, которая запланирована на конец февраля.

Ранее Айзекман заявил, что американские астронавты в 2026 году совершат самое дальнее в истории космическое путешествие.