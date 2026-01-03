Глава НАСА заявил о планах отправить астронавтов США на Луну в 2026 году

Американские астронавты в 2026 году совершат самое дальнее в истории космическое путешествие. Такое заявление в соцсети Х сделал глава НАСА Джаред Айзекман.

«В этом году американские астронавты совершат самое дальнее в истории космическое путешествие и вернутся в пространство вокруг Луны», — написал Айзекман.

Рекордный полет приурочат к 250-летнему юбилею США, который отмечают со дня подписания Декларации независимости 4 июля 1776 года. НАСА планирует провести облетную миссию перед высадкой на Луну. Это будет первой пилотируемой миссией к Луне за 50 лет.

Запуск запланирован на февраль 2026 года. В рамках программы четыре астронавта на космическом корабле Orion в течение 10 дней произведут облет Луны и вернутся на Землю.

В начале декабря НАСА опубликовало новый снимок кометы 3I/ATLAS. Фотографии сделал космический телескоп Hubble. В этот момент объект находился на расстоянии примерно 286 миллионов километров от Земли.