Награду «Лидер качества» программы «100 лучших товаров России» присудили МНПЗ

Стоян Васев
Фото: Стоян Васев

Московский НПЗ получил высшую награду «Лидер качества» программы «100 лучших товаров России». Торжественная церемония состоялась в Москве.

Среди победителей — автомобильное и судовое топливо, а также дорожный битум, с помощью которого строят и ремонтируют каждую вторую столичную дорогу. Полимерно-битумные вяжущие материалы адаптированы под городской климат и интенсивность движения и делают покрытие более устойчивым к деформированию.

Оценивали продукцию по десяткам критериев: качеству, экологичности, безопасности производства и другим. Принимали во внимание и отзывы потребителей.

Сергей Шинов
Фото: Сергей Шинов
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Владимир Антропов
Фото: Владимир Антропов
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«Технологии и многогранный контроль всех параметров на нашем современном производстве гарантирует выпуск бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, дорожного битума и другой продукции неизменно высокого качества», — заявил главный технолог Московского НПЗ Вадим Гутер.

Он добавил, что продукцией предприятия ежедневно пользуются десятки тысяч москвичей, в том числе общественный транспорт и коммунальные службы.

Конкурс проходит с 1998 года при поддержке Росстандарта, охватывая почти все регионы страны. Он направлен на развитие промышленности и стимулирование выпуска высококачественной продукции.

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