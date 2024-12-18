Награду «Лидер качества» программы «100 лучших товаров России» присудили МНПЗ
Московский НПЗ получил высшую награду «Лидер качества» программы «100 лучших товаров России». Торжественная церемония состоялась в Москве.
Среди победителей — автомобильное и судовое топливо, а также дорожный битум, с помощью которого строят и ремонтируют каждую вторую столичную дорогу. Полимерно-битумные вяжущие материалы адаптированы под городской климат и интенсивность движения и делают покрытие более устойчивым к деформированию.
Оценивали продукцию по десяткам критериев: качеству, экологичности, безопасности производства и другим. Принимали во внимание и отзывы потребителей.
«Технологии и многогранный контроль всех параметров на нашем современном производстве гарантирует выпуск бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, дорожного битума и другой продукции неизменно высокого качества», — заявил главный технолог Московского НПЗ Вадим Гутер.
Он добавил, что продукцией предприятия ежедневно пользуются десятки тысяч москвичей, в том числе общественный транспорт и коммунальные службы.
Конкурс проходит с 1998 года при поддержке Росстандарта, охватывая почти все регионы страны. Он направлен на развитие промышленности и стимулирование выпуска высококачественной продукции.