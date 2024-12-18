Награду «Лидер качества» программы «100 лучших товаров России» присудили МНПЗ

Среди победителей — автомобильное и судовое топливо, а также дорожный битум, с помощью которого строят и ремонтируют каждую вторую столичную дорогу. Полимерно-битумные вяжущие материалы адаптированы под городской климат и интенсивность движения и делают покрытие более устойчивым к деформированию.

Оценивали продукцию по десяткам критериев: качеству, экологичности, безопасности производства и другим. Принимали во внимание и отзывы потребителей.