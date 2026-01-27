«Надо быть безмозглым». Дуров присоединился к разоблачению WhatsApp

Дуров сообщил о наличии множества рисков при использовании WhatsApp в 2026 году

Сквозное шифрование WhatsApp* не защитит от взлома. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил об этом в соцсети X .

«Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp* в 2026 году. Когда мы проанализировали, как WhatsApp* реализовал свое „шифрование“, мы обнаружили множество векторов атаки», — заявил он.

Дуров прокомментировал информацию агентства Bloomberg о коллективном иске к компании Meta Platforms*. Пользователи из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки пожаловались в окружной суд Сан-Франциско на то, что сотрудники компании имеют доступ к частным сообщениям в WhatsApp*.

Ранее специалисты нашли серьезную уязвимость в десктопной версии этого мессенджера. Мошенники могли подменять обыкновенную картинку на файл с вредоносной программой.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.