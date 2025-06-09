Политик Григоренко заявил о готовности РФ делиться опытом цифровизации с другими странами

В Нижнем Новгороде прошел Глобальный цифровой форум, собравший представителей российских и зарубежных IT-компаний, органов власти, научного и экспертного сообщества. На мероприятии обсуждались вопросы развития цифровых технологий и их внедрения в различные сферы жизни, сообщил сайт «Время Н».
В рамках пленарной сессии с докладом выступил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко. Он отметил, что цифровые технологии стали неотъемлемой частью повышения эффективности процессов во многих сферах в России.
«Вместе с цифровизацией приходят новые задачи и вызовы. Искусственный интеллект может иметь большой экономический эффект, ускорять и упрощать выполнение многих задач», — отметил политик.
Он также заявил о готовности российской стороны делиться опытом цифровых разработок с другими странами, указав популярность способа распознавания по биометрии.
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