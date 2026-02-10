На сайте Роскомнадзора произошел сбой после новости об ограничениях для Telegram

На сайте Роскомнадзора случился сбой через пару часов после заявления ведомства о новых ограничениях для Telegram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su .

За сутки на работу ресурса поступило более 500 жалоб. Чаще всего о неполадках сообщали жители Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей, Карелии и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Несколько часов назад пресс-служба РКН объявила о продолжении «последовательных ограничений» против мессенджера, так как он «систематически игнорирует российское законодательство».

После этой публикации доступ к официальному сайту Роскомнадзора стал недоступен. Пользователи сообщают об ошибках при загрузке страницы. В пресс-службе ведомства пока не прокомментировали сбой.