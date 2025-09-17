На Камчатке отключат интернет на четыре дня

В Камчатском крае готовятся к четырехдневному отключению интернета — с 25 по 29 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Финальные работы по укреплению подводной ВОЛС для обеспечения стабильной связи на Камчатке пройдут с 25 по 29 сентября», — отметили в правительстве.

Изначально планировалось провести работы в начале августа, но их отложили из-за губернаторских выборов и серии мощных землетрясений.

Начало и завершение работ будут зависеть от погодных условий. Работы с перерывом сервиса займут 48 часов. Как заверили власти, временное отключение интернета не сильно отразится на работе крупных торговых сетей.

Чтобы минимизировать неудобства, все ключевые социальные объекты — банки, крупные супермаркеты, спецслужбы и важные учреждения — перейдут на спутниковую связь.

Плановые работы направлены на защиту полуострова от повреждений магистрального оптического кабеля, связывающего Камчатку с глобальной сетью.

Ранее россиянам назвали доступные при отключении мобильного интернета сервисы. Операторы связи и власти разработали техническое решение, которое позволяет избежать блокировки некоторых цифровых ресурсов. В список вошли соцсети, маркетплейсы, службы доставки, сервисы такси, онлайн-карты и личные кабинеты мобильных операторов.