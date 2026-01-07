На Камчатке ограничили мобильную связь из-за угрозы атак беспилотников

На Камчатке временно ограничили мобильную связь из-за возможных атак беспилотников. Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале .

На заседании оперативного штаба власти обсудили перебои с мобильным интернетом, как отметил Солодов. С 31 декабря проблемы испытывают жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и некоторых районов Елизовского округа.

«Решение об ограничениях мобильного интернета в субъектах, где расположены важные объекты Министерства обороны, принято на федеральном уровне и продиктовано соображениями безопасности», — отметил он.

Камчатка — стратегически значимый регион. По словам губернатора, власти должны быть готовы к любым угрозам. Беспилотники могут атаковать военные и инфраструктурные объекты не только на западных границах России, но и здесь.

«Ограничения будут сняты, как только позволят стратегическая и тактическая обстановка», — добавил Солодов.

Ранее Минцифры расширило белый список сайтов и сервисов, которые останутся доступными во время ограничения работы мобильного интернета. В их числе «Объясняем.рф», «Россети», портал «Росатом — сеть зарядных станций», оператор связи «Мотив», сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв», сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» и сайт транспортной компании «Деловые линии». В перечень также входят некоторые СМИ.