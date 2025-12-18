Минцифры расширило белый список сайтов

Минцифры включило сайт «Итоги года с Владимиром Путиным» в белый список

Белый список сайтов и сервисов, которые останутся доступными во время ограничения работы мобильного интернета, расширили. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

В ведомстве заявили, что теперь россиянам доступен сайт «Итоги года с Владимиром Путиным», через который пользователи могут задать свои вопросы или отправить обращение к российскому лидеру.

Кроме того, в период ограничений мобильного интернета останутся доступны сайты Совета Федерации, МВД, МЧС, организации «Движение первых», авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», Московской биржи, портала для вакансий и поиска работы HeadHunter.

Также работающими останутся сайты интернет-ресурса «Объясняем РФ», «Россетей», портала «Росатом — сеть зарядных станций», оператора связи «Мотив», сервиса краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв», сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» и транспортной компании «Деловые линии».

В список СМИ вошли «Аргументы и факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», Первый канал, НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», Пятый канал, РЕН ТВ, «Пятница», «Домашний», «Муз-ТВ», «Мир», а также онлайн-кинотеатр IVI и приложение «Радиоплеер».

Кроме того, продолжат работать сайты торговых сетей «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович».

В минувшую среду, 17 декабря, заместитель министра цифрового развития Дмитрий Угнивенко рассказал о начале работы над базой идентификационных номеров, присваиваемых каждому мобильному устройству (IMEI).

Он пояснил, что при помощи этого номера мобильные операторы могут отследить, в каком аппарате находится сим-карта.

Угнивенко пояснил, что эта мера позволит смягчить режим блокировки мобильного интернета, который глушат во время прилета вражеских дронов. Боевики устанавливают в беспилотники сим-карты, чтобы следить за полетом аппарата. База IMEI позволит их отключать.