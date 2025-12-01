Минцифры России сообщило о новом способе защитить учетную запись на «Госуслугах»

Минцифры России запустило сервис «Доверенный контакт» на портале госуслуг. Он направлен на повышение уровня цифровой грамотности жителей и защиту их персональных данных.

Сервис позволяет дополнительно защитить свою учетную запись от несанкционированного доступа. Для этого используется функция восстановления пароля и инструменты социальной инженерии.

Так, в личный кабинет будут поступать запросы на подтверждение восстановления пароля. Для этого доверительный контакт должен убедиться, что его доверителя не обманывают мошенники, и подтвердить операцию, введя код из СМС.

Сервис доступен в разделе портала «Профиль» — «Безопасность».

Стать доверенным контактом могут только россияне старше 18 лет, имеющие подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».