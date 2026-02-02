На «Госуслугах» начался прием заявлений на отсрочку для IT-специалистов

Прием заявлений на отсрочку от срочной военной службы для IT-специалистов на 2026 год стартовал на портале «Госуслуги». Подать заявку можно со 2 февраля, сообщило Минцифры России в Мах.

Право на отсрочку имеют граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, которые получили высшее образование по технической специальности и работают по трудовому договору в аккредитованной IT-компании.

В министерстве уточнили, что подать заявление могут и выпускники, у которых на момент формирования списков еще нет на руках диплома: документ необходимо будет предоставить позже — уже в призывную комиссию.

Процедура оформления устроена следующим образом: после подачи заявления через «Госуслуги» работодатель увидит его в личном кабинете организации и при необходимости подтвердит данные сотрудника.

Если сам специалист по каким-то причинам не отправил заявку, включить его в список на отсрочку может сама компания. Далее Минцифры передает информацию в Минобороны, а окончательное решение принимает призывная комиссия.

В ведомстве также напомнили, что IT-компаниям важно сформировать и направить списки заблаговременно. Первые данные Минцифры планирует передать в Минобороны до 1 марта. Подавать заявление достаточно один раз, однако при смене места работы сведения нужно будет внести заново уже от нового работодателя — соответствующая форма будет доступна на портале в течение всего года.

В декабре в Министерстве обороны сообщили, что за время осеннего призыва в России в войска направили около 135 тысяч человек.